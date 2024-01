Anche Lugo vola nello spazio con la società che monitora lo stato di salute degli astronauti

Il 17 gennaio parte da Cape Canaveral (Florida - USA) la missione spaziale Axiom 3, la prima missione spaziale commerciale composta da un equipaggio interamente europeo e diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’Italia svolge un ruolo di primo piano nella Mission Ax-3, promossa dal Ministero della Difesa tramite l’Aeronautica Militare, vedrà la partecipazione del Colonnello Walter Villadei nel ruolo di pilota della navicella Dragon di SpaceX.

Gvm Assistance, società di Gvm Care and Research specializzata in servizi innovativi di sanità digitale, parteciperà alla missione Ax-3 sviluppando un protocollo avanzato di monitoraggio dello stato di salute degli astronauti prima e dopo la missione. La piattaforma di Gvm Assistance sarà in futuro in grado di monitorare in tempo reale lo stato di salute degli astronauti, la loro situazione cardiovascolare nei sette giorni prima del lancio e nei sette giorni dopo il ritorno, ed effettuare video consulti in orbita in condizioni di microgravità.

L’obiettivo dello studio è quello di sviluppare soluzioni innovative in grado di facilitare l’adattamento del corpo umano al cosmo, promuovendo un modello innovativo di supporto alla gestione dello stato di salute dei viaggiatori spaziali.

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, con Alessandro Svegli Compagnoni, discendente di Giuseppe Compagnoni considerato il padre del Tricolore, e con Gianluigi Longhi in rappresentanza di Gvm Care & Research, ha firmato una bandiera tricolore che è stata consegnata proprio a Cape Canaveral alla base della Nasa da cui parte il vettore Dragon SpaceX.