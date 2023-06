Anche quest'anno la 'Bandiera Blu' sventola sulla spiaggia libera di Cervia

Questa mattina è stata issata ufficialmente la Bandiera Blu 2023 nella spiaggia libera del Lungomare Deledda a Cervia. È la ventottesima Bandiera Blu per la città, che dal 1999 conquista il prestigioso riconoscimento per il venticinquesimo anno consecutivo. Le altre tre bandiere blu Cervia le ha conseguite nel 1991, nel 1996 e nel 1997.

Il premio è stato istituito nel 1987 assegnato dalla FEE Foundation for Environmental Education. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Quest'anno sono 226 i Comuni italiani che hanno conseguito la bandiera, per complessive 458 spiagge, mentre l’Emilia Romagna ottiene 9 vessilli per i comuni di: Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, Gatteo, Misano Adriatico, Ravenna, Riccione e San Mauro Pascoli.

La Bandiera Blu 2023 ancora una volta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari: la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “E’con grande soddisfazione che possiamo vantare anche per il 2023 l’assegnazione della Bandiera Blu. Il riconoscimento va a premiare quelle scelte di salvaguardia ambientale, rispetto e cura dell’ambiente, qualità dei servizi che Cervia continua ad attuare con costanza e che rendono l’intera costa cervese meritevole ogni anno del prestigioso vessillo. La cura del territorio che ci impegna da sempre, ci permette di offrire a cittadini e ospiti un ambiente straordinario. Da oggi la Bandiera Blu sventola di nuovo sulla spiaggia, ricordando e sottolineando l’impegno di un’intera città. Il nostro mare è pulito e la qualità delle acque è ottima. Il settore turistico non ha mai cessato di essere attivo ed è in grado di garantire servizi e ospitalità, dando una dimostrazione di efficienza e di tenacia. Sono convinto che i turisti ci premieranno e che saranno contenti di frequentare le nostre località”.

Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia, ha aggiunto: “Quest’anno il vessillo “Bandiera Blu” ha ancora più rilevanza perché certifica che i controlli di tutti i parametri della località, dall’analisi delle acque ai servizi erogati, vengono parametrati con degli standard particolarmente rigidi e questa struttura di controllo super partes certifica questi standard. Quest’anno per la prima volta, la Bandiera Blu viene issata al centro della città e non nel giardino della Cooperativa bagnini. Questo collocamento è sicuramente più giusto in un anno difficile come il 2023, perché l’impegno che porta a questi riconoscimenti è frutto del lavoro svolto da tutta la comunità e non solo legato alla qualità delle nostre spiagge. Le spiagge di Cervia, d’altronde, nelle vicissitudini dell’emergenza che c’è stata, non hanno mai smesso di essere accoglienti e di garantire tutti i servizi che rendono la nostra ospitalità unica”.