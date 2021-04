Ancora aperte le domande per ottenere contributi per l'affitto a Bagnacavallo

Anche per le cittadine e i cittadini con residenza o domicilio nel comune di Bagnacavallo sono gli ultimi giorni per presentare domanda per il fondo affitto 2021

Anche per le cittadine e i cittadini con residenza o domicilio nel comune di Bagnacavallo sono gli ultimi giorni per presentare domanda per il fondo affitto 2021. La scadenza è infatti fissata alla mezzanotte di venerdì 9 aprile. Il fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione prevede la concessione di un contributo fino a tre mensilità per i nuclei familiari che sono in affitto e hanno Isee inferiore a 17.154 euro oppure hanno avuto un calo di reddito a causa della pandemia e hanno Isee inferiore a 35.000 euro. Al seguente link è possibile trovare le informazioni utili, la guida alla compilazione e il modello da compilare per presentare la domanda: https://www.acerravenna.it/fondoaffitto2021.