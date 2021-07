Ancora aperte le iscrizioni al concorso di Ravenna Nightmare

Scadono il 25 luglio le iscrizioni al concorso cinematografico del Ravenna Nightmare Film Fest 2021. "Nonostante l’attuale situazione pandemica non ci permetta ancora di sapere come svolgeremo il nostro Festival, una cosa è certa, noi ci saremo. L'edizione On line nel 2020 ci ha permesso di esserci e nel 2021, di sicuro, sarà di supporto ad un'edizione in cui, tutti ce lo auguriamo, si tornerà in sala". Il festival ravennate sarà anticipato da una serie di anteprime per poi partire ufficialmente dal 30 ottobre al 6 novembre. I Concorsi Internazionali per cortometraggi e lungometraggi ammettono opere sia di fiction che d'animazione e di forma documentaria che esplorino "il lato oscuro del cinema" nella sua accezione più ampia e che siano suscettibili di contribuire al rinnovamento stilistico e tematico del cinema.