Ancora attesa per il camping di Lido di Classe: "Cavilli burocratici stanno ritardando l'avvio dei lavori"

Doveva partire immediatamente l'importante progetto di riqualificazione per la riapertura del Camping Lido di Classe, ma nuovi problemi sembrano causare un ennesimo ritardo nella rinascita di questa struttura turistica. Ai primi di maggio, l'ex camping Bisanzio a Lido di Classe era stato infatti affidato in concessione a una nuova società di Forlimpopoli che, vincendo il bando, aveva intenzione di passare subito al risanamento dell'area abbandonata da anni.

Secondo il progetto iniziale, il raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Punta Marina avrebbe consegnato le chiavi e l'accesso al terreno entro il 31 maggio e la società avrebbe quindi dato immediato avvio ai lavori. Ai primi di giugno, tuttavia, è lo stesso staff del campeggio a comunicare il ritardo sulla tabella di marcia: "Avevamo preventivato l'apertura entro questo mese, sulle basi dei tempi che ci erano stati detti dagli organi competenti. Il nostro obiettivo era ripristinare i servizi, l'illuminazione e l'antincendio della prima parte del campeggio, per aprire l'area a circa 80 piazzole - scrive sui social Matteo Arrigoni, della società che gestisce il campeggio - In questi sei mesi io e la mia famiglia ci siamo dati da fare per creare le condizioni migliori per iniziare i lavori, acquistando i materiali necessari per la messa a norma, garantendomi anche le aziende disponibili già da questo mese. Grazie a questo lavoro, tutt'ora riusciremmo ad aprire in 2 settimane".

"Purtroppo cavilli burocratici stanno ritardando l'avvio dei lavori - chiarisce l'imprenditore - Purtroppo non posso dire di più nella speranza che la riservatezza possa aiutare ad accellerare i tempi. Tutti gli organi competenti sono al corrente e hanno promesso di fare tutto il possibile. Appena avremo notizie più certe non mancherò di informarvi. Non potete immaginare quanto sarei stato felice di iniziare i lavori per accogliervi al più presto - afferma rivolgendosi a turisti e cittadini di Lido di Classe - Il tempo secondo me non è mai buttato via, però le occasioni sì. E sono state perse varie occasioni".