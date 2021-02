Ancora lavori sulla E45: limitazioni al traffico

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale sono previste limitazioni lungo la strada statale E45 in provincia di Ravenna

Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale sono previste limitazioni lungo la strada statale E45 in provincia di Ravenna. Da lunedì 22 e fino a sabato 27 febbraio sarà chiusa la rampa in uscita di Ravenna (km 250,565) in direzione Rimini. Contestualmente sarà chiusa al traffico la corsia di marcia, in Ravenna, dal km 249,800 al km 250,565. Da giovedì 25 febbraio e fino a sabato 13 marzo sarà istituita la chiusura del tratto dal km 247,500 al km 243,400 in direzione Roma, con deviazione del traffico su carreggiata opposta.