Strade in tilt per l'alluvione: i percorsi chiusi in città e nel forese

In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dei fiumi e dei canali del reticolo secondario, risultano al momento totalmente chiuse 127 strade tra comunali e provinciali in provincia di Ravenna. Chiusi al traffico veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea, (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania). Si informa che è stato riaperto al transito il “ponte nuovo” su via Romea tra la rotonda Gran Bretagna e la rotonda Myrdal Alva “delle tartarughe”. Per allagamento è stata chiusa la via Faentina dallo svincolo A14 dir alla rotonda Fornasari. Per allagamento è stata chiusa la via Faentina dallo svincolo A14 dir alla rotonda Fornasari. Chiuso lo svincolo della Faentina sotto la statale 16 Adriatica sia in direzione Ravenna che in direzione Fornace Zarattini. Chiuso anche lo svincolo in uscita dalla statale 16 su via Faentina.

Inoltre sono state chiuse via Villanova da sp 45 a via Viazza di Sotto, via Viazza da sp 27 a via Macoda, via Minarda (interrotta a ridosso del CER), via Fiora, via Pasna (interrotta a ridosso del CER), via Chiusa, via Ravegnana SS 67 dalla SP 3 Gambellara a Durazzano in Provincia di Forlì. Chiusa via Gambellara SP 3 nel tratto compreso fra i centri abitati di Gambellara e S.P. in Vincoli; via Ponte della Vecchia SP 3; via Roncalceci SP 5 dall’incrocio via Ravegnana SS67 a SP 52 nel centro abitato di Russi; via Cella SP 27 nel tratto tra compreso tra le vie Rustica e Trova; via Taverna SP 40 nel tratto compreso fra il cimitero di S.Pietro in Trento innesto SS 67 a Coccolia; via Budria SP Budria chiusa da Coccolia verso Ducenta con sbarramento incrocio SP 100; via Senna SP 54; via Viazza di Sotto SP 99; via Castello SP 100 nel tratto in prossimità del Canale Emiliano Romagnolo; via Dismano SP 118 nel tratto da SP 42 Petrosa a SP 3 ponte della vecchia.

Tratto allagato ma transitabile SP 118 Umbro Casentinese Romagnola (Dismano) dopo ponte su Bevano per un tratto di 400 mt in direzione Casemurate. Transitabile SP 253 R San Vitale da Ravenna fino a rotatoria Cortina Russi.

Le strade statali

Questa la situazione delle strade statali che attraversano il ravennate. Rimane chiusa la strada statale 67 “Tosco Romagnola” - via Ravegnana a Coccolia dal km 201 al km 197,400 con percorso alternativo su viabilità secondaria. Al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo è stata prorogato fino alle 12 di lunedì 22 maggio il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra San-sepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1. E' stata invece riaperta la statale 16 “Adriatica” ad Alfonsine.

Autostrade: ripristinata la circolazione su tutta la A14

Alle 15 circa di giovedì è stato riaperto anche l'ultimo tratto di A14 chiuso a causa delle eccezionali precipitazioni che negli ultimi giorni hanno colpito l'Emilia-Romagna. Infatti, grazie al lavoro ininterrotto della task force messa in campo da Autostrade per l’Italia, è stato possibile ripristinare la circolazione nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione per Ravenna e Cesena Nord dove il traffico al momento transita su una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni. Al fine di consentire il ritorno alla normale circolazione su tutte le corsie nel più breve tempo possibile, sono già operative più squadre di lavoro impegnate su diversi fronti per ripristinare i danni causati dalle alluvioni.

Il complesso piano di attività è stato definito con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi all'utenza e favorire gli spostamenti nell'area colpita dall'emergenza, concentrando le attività prevalentemente in orario notturno. Per questo motivo a partire dalle 21:00 di questa sera e fino alle 6:00 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. Analogo provvedimento verrà adottato nelle successive notti fino al completamento delle attività di ripristino. In ragione dei volumi attesi e dei cantieri attivi lungo la tratta, agli utenti in transito tra Faenza e Forlì si raccomanda la massima prudenza. Permane sulla A14 in direzione nord, per i veicoli con massa complessiva superiore 7,5 tonnellate, l'uscita obbligatoria ad Ancona Nord, per poi proseguire lungo la SS76 in direzione Fabriano/Perugia.