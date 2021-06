Ancora posti disponibili in Romagna, riaperte le prenotazioni per il "Johnson & Johnson"

A seguito della verifica di posti ancora disponibili nei 4 centri vaccinali provinciali ( circa 2.600 complessivi spalmati su tre giorni) l'Ausl Romagna ha deciso di aprire ulteriormente le prenotazioni per la somministrazione del vaccino Janssen (Johnson & Johnson). A differenza delle sedute straordinarie serali, le somministrazioni avverranno durante le normali aperture giornaliere delle 4 sedi provinciali (Ravenna, Pala De Andrè; Cesena-Fiera; Forlì-Fiera; Rimini-Fiera) nelle giornate di venerdì 4giugno, sabato 5 e domenica 6 giugno. I cittadini di età superiore ai 18 anni, che vorranno accedere, potranno prenotarsi fin da oggi pomeriggio attraverso i consueti canali (sportelli cup, Farmacup e Cuptel). Ovviamente anche in questo caso, come per gli altri open day, i posti liberi sono contingentati e, una volta terminati saranno chiuse le prenotazioni.

Martedì mattina, a causa di un problema legato all’interfaccia fra i due sistemi Cupweb e Cup Aziendale si sono registrati problemi di accesso alla prenotazione attraverso il canale online del Cupweb. Il fornitore del programma per l’accesso dell’Azienda è al lavoro per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile stanno regolarmente funzionando.