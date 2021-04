Ancora una rapina in zona Porta Serrata, si ipotizza il raid dello stesso malvivente

Un bandito solitario ha colpito di nuovo la zona Porta Serrata, rapinando la lavanderia 'Sole' di via Di Roma. Le modalità del colpo sono simili ad una rapina di un mese fa ai danni dell'edicola che si trova li vicino, per cui si ipotizza che ci possa essere la stessa mano dietro entrambi gli episodi criminosi. A farne le spese questa volta è stata un'addetta della lavanderia che si è ritrovata al bancone il malvivente minaccioso, con un coltello per reclamare i soldi in cassa. Come nel caso dell'edicola, il rapinatore è fuggito con un magro bottino di circa 100 euro. Il soggetto è quindi scappato a bordo di uno scooter. Sono in corso le indagini dei Carabinieri. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna.