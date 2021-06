Coronavirus, l'andamento settimanale: continua il calo dei contagi. "L'uscita del tunnel è veramente vicina"

Per la decima settimana consecutiva, anche dal 24 al 30 maggio si registra una diminuzione dei nuovi casi assoluti di Covid in Romagna e in percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti

Per la decima settimana consecutiva, anche dal 24 al 30 maggio si registra una diminuzione dei nuovi casi assoluti di Covid in Romagna e in percentuale rispetto al numero di tamponi eseguiti. Nella settimana di riferimento, infatti, si sono verificate 514 positività su un totale di 24.849 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 2,1% (la scorsa settimana era del 2,5%). Scende in modo consensuale il tasso d’incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni e tutti i distretti dell’Ausl della Romagna si trovano al di sotto della soglia critica dei 250.

I focolai attivi sono stabilmente molto bassi da diverse settimane nelle case residenziali per anziani dove è stata completata la campagna vaccinale: gli unici due ancora attivi in Romagna sono nel ravennate. Al contrario persiste un alto numero dei focolai nelle scuole e alla riduzione consensuale dell'età media dei nuovi positivi: in provincia di Ravenna i focolai scolastici attivi sono 6 (la scorsa settimana erano 17); 5 a Rimini, 3 a Forlì e ben 23 a Cesena.

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid che ci pone nel livello verde: in totale sono ricoverati 57 pazienti, di cui 8 in terapia intensiva, con una diminuzione di 27 ricoverati rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione complessivo è in calo (-32%) da più di due mesi e anche il tasso di occupazione della terapia intensiva (-20%) è in calo da più di due mesi. La curva del numero dei decessi è in calo da 8 settimane consecutive. In continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali con la prima dose (403.123 al 31 maggio a cui vanno aggiunti 33.160 dosi somministrate dai medici di base). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 99,5 per cento.

"Anche per questa settimana, si consolida il dato di una frenata, sempre più marcata della circolazione del virus - commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna - Se questi dati continuano a consolidarsi, l’uscita dal tunnel è veramente vicina. L’accelerata del piano vaccinale impressa dal Governo e dalla Regione in queste ore offre a tutta la popolazione l’opportunità di vaccinarsi in tempi più certi e ravvicinati. Se le dosi arriveranno come promesso e se i cittadini aderiranno in modo massiccio, arriveremo all’autunno coperti dal vaccino. Per questo adesso l’imperativo categorico diventa per tutti quello di aderire alla vaccinazione, a partire dalla fascia di ragazzi più giovani in età scolare, che la nostra Regione ha volutamente indicato fra le prime, 7 e 8 giugno, a potersi prenotare".