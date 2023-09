"Andiamo a trovare i nonni" 4 pomeriggi di letture per bambini e persone anziane delle case residenza

Tornano gli appuntamenti “Andiamo a trovare i nonni” organizzati dall’associazione “Dalla parte dei minori” in collaborazione con il Consorzio Solco Ravenna. L’iniziativa è dedicata ai bambini e alle bambine delle Scuole dell’Infanzia e alle persone anziane che risiedono nelle Case residenza del ravennate con l’obiettivo di far loro vivere un pomeriggio di festa e condivisione, con l’ascolto di fiabe e storie lette dai volontari di “Nati per leggere”. L’iniziativa si svolgerà in 4 mercoledì pomeriggio, sempre dalle 16.30 alle 18. Si inizia il 27 settembre alla Residenza Rosa dei Venti. Durante questo primo appuntamento verrà coinvolta anche l’Associazione La Ruota Magica, saranno presenti anche bambini con disabilità e verranno lette storie scritte in Caa - comunicazione aumentativa alternativa. Ci saranno inoltre i compagni e le compagne di classe di Sofia e i suoi genitori, che offriranno ciambelle e zuccherini, per ricordare tutti insieme la bambina ravennate scomparsa lo scorso anno. I successivi appuntamenti sono previsti: il 4 ottobre alla Cra GaribaldiZarabbini, l’11 ottobre alla Rosa dei Venti, e infine il 18 ottobre nuovamente alla Cra Garibaldi-Zarabbini. Grazie al contributo del Gruppo Sapir i genitori che accompagneranno i loro bimbi agli appuntamenti riceveranno in dono un buono spesa Conad del valore di 10 euro da spendere nei supermercati Conad La Fontana e Conad Galilei di Ravenna. Nella giornata del 27 settembre i buoni saranno devoluti a una nuova iniziativa sociale: “Un albero per i nonni”, una raccolta fondi pensata per rendere verde lo spazio esterno della Rosa dei Venti.

“L’iniziativa ‘Andiamo a trovare i nonni’ vuole facilitare e stimolare il rapporto tra generazioni, il contatto fra infanzia e persone anziane, soprattutto quelle non più autosufficienti - sottolinea la presidente dell’associazione Dalla parte dei Minori, Giovanna Piaia -. Grazie al lavoro di promozione e sensibilizzazione dei Servizi educativi delle Scuole dell’Infanzia del Comune di Ravenna sono stati individuati i genitori che hanno deciso di partecipare agli appuntamenti con i loro bambini e bambine”. “Siamo sempre molto favorevoli a dare spazio a iniziative di questo genere all’interno delle nostre case residenza. Ci aiutano a mantenere alto il livello di socialità delle persone che vi risiedono dando loro momenti di scambio, interazione e arricchimento emotivo - ha aggiunto Giacomo Vici, direttore Solco Ravenna -. Ringraziamo quindi l’associazione Dalla parte dei Minori per questo bel progetto che è già arrivato al secondo anno e che speriamo di poter proseguire nel tempo”.