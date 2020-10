Dai monumenti Unesco alla pineta: la conduttrice romagnola Andrea Delogu promuove Ravenna - VIDEO

C’è anche un volto - e una voce - femminile tra i testimonial dell’Emilia Romagna di questo difficile 2020: è Andrea Delogu. La conduttrice televisiva e radiofonica ha raccontato sui suoi profili social la Romagna, sua terra d’origine essendo nata a Cesena. In una delle video-puntate, Andrea ha sintetizzato ciò che per lei è Ravenna.

"E' stata per tre volte capitale d'Italia - racconta la conduttrice - Ci sono otto monumenti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale Unesco: il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero degli Ortodossi, il Battistero degli Ariani, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, la Cappella di Sant'Andrea, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di San Vitale e la Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Poi c'è la Rocca Brancaleone e anche il Sepolcro di Dante: eh sì ragazzi, perchè Dante non è spirato a Firenze, ma a Ravenna, dove negli ultimi anni della sua vita ha terminato la Divina Commedia. La seconda domenica di settembre, in ricordo della morte del Sommo Poeta, c'è un incontro tra Ravenna e Firenze dove c'è lo scambio dell'olio per la lampada votiva, ed è molto bello perchè durante questi giorni in tutta la città si respira un'aria diversa, "dantesca". Tra tutti questi monumenti che vi ho citato, quello che mi è rimasto più impresso quando sono andata in gita è la Basilica di San Francesco. Meravigliosa, delle volte stupende, respiri proprio tutta la storia e tutti i passaggi di potere che ci furono man mano nei periodi storici. C'è una piccola botola, che è profonda tre metri, che porta alla soglia laterale e di lì la parte della Basilica ai tempi di Dante. Ma la cosa che mi colpì tantissimo è la cripta a oratorio che è immersa in un metro e mezzo di acqua... è pazzesca! Ovviamente a Ravenna c'è anche il mare: si chiama Pineta di Classe, ci sono trenta chilometri di bagnasciuga (come dice mia nonna!) e anche lì, mentre si percorre questo passaggio meraviglioso, si riesce ancora a sentire il profumo del Sommo Dante, perchè alcuni passaggi sono ritrovabili nella Divina Commedia. "La divina foresta fresca e viva": eh sì, è la pineta di Classe".

Il video ha raccolto centinaia di commenti, tra i quali quello di Ravenna Tourism che invita la conduttrice a tornare in visita alla città: "Non vediamo l'ora che tu ci venga a trovare. Ti aspetta un giro tra i monumenti del centro storico, una capatina al mare e uno in pineta, e per concludere il miglior piatto di cappelletti che tu abbia mai assaggiato".