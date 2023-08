"Angelo del fango" muore a 39 anni: Faenza piange la scomparsa di Matteo

Anche la comunità faentina è in lutto per la morte di Matteo Gallo, operatore della Croce Rossa Italiana di Castellamonte, morto nei giorni scorsi all'età di 39 anni. L'uomo è stato trovato privo di sensi in casa dai parenti, ma i soccorsi del 118 si sono rivelati purtroppo inutili. Sul caso indagano i Carabinieri. Lascia i genitori, due fratelli, la moglie e due figli piccoli.

Durante l'alluvione di maggio, l'uomo si era recato nelle zone alluvionate della Romagna per aiutare insieme agli altri "angeli del fango". "Instancabile, sorridente, solidale e appassionato - lo ricorda il sindaco Massimo Isola - La terribile notizia della sua prematura scomparsa ci colpisce e ci rattrista. A nome mio, dell'amministrazione comunale, della Protezione Civile, dell'Ufficio Lavori Pubblici della Romagna Faentina e di tutta la comunità faentina, esprimo il mio cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai figli. Matteo aveva dato tanto a Faenza e ai faentini, lo ricorderemo sempre per l'impegno e la grande generosità che ci ha donato in quei difficili giorni".