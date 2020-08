Animalisti in presidio di fronte allo zoo safari: "Riconvertirlo in oasi di recupero"

Ha preso vita domenica il primo presidio autorizzato davanti allo Zoo Safari Ravenna. Da Rimini, Cesena, Cesenatico, Ravenna, Parma, Faenza e Perugia 17 attivisti si sono schierati di fronte alla struttura per combattere per i diritti degli animali presenti a pochi metri di distanza. "Abbiamo chiesto che questo luogo venga riconvertito in oasi di recupero senza scopo espositivo - spiegano Rossella Bonmartini e Debora Barbieri del gruppo 'Rimini Vegan' - Solo il 2% delle specie in via di estinzione è coinvolto in programmi internazionali di allevamento secondo i dati di Ucn (Union for the Conservation of Nature): decade quindi completamente la scusa della conservazione della specie per questi luoghi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.