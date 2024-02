Animazione, assistenza e agricoltura sociale: 21 posti per il servizio civile nel consorzio ravennate

Il Consorzio Solco Ravenna, insieme alle sue cooperative associate e a Confcooperative Romagna, mette a disposizione dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni 21 posti di Servizio Civile Universale. I volontari potranno fare esperienza negli ambiti dell’animazione per i bambini delle scuole, dell’assistenza alle persone anziane e disabili e dell’agricoltura sociale.

Il termine per presentare la propria candidatura è fissato per il 15 febbraio 2024 alle ore 14 (info su bit.ly/bando_volontari_2023 4 - tel. 0544 37171 - mail righi.s@confcooperative.it). Il Servizio Civile avrà durata di 12 mesi e una retribuzione di 507,30 euro al mese per 25 ore alla settimana. Le cooperative del Consorzio Solco Ravenna impegnate nell’iniziativa sono: Progetto Crescita, La Pieve, Asscor e lo stesso Consorzio Solco.

Animazione culturale per minori - I volontari che sceglieranno di fare esperienza con i bambini affiancheranno le educatrici della Scuola per l’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno o quelle dell’Asilo Nido il Canguro di Ravenna. Sono disponibili in tutto 2 posti. Le attività principali saranno il supporto alle educatrici nelle attività quotidiane delle scuole come l’accoglienza, i pasti, le letture e i giochi da fare insieme.

Assistenza alle persone anziane - La cooperativa Asscor ha a disposizione dei volontari interessati a questa esperienza 4 posti in diverse strutture: la Casa residenza Galla Placidia a Ravenna, il Centro diurno Sergio Ghinassi a Ravenna, la Casa residenza Giovannardi e Vecchi a Fusignano e la Casa residenza Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola. Anche qui si tratta di affiancamento al personale delle strutture, soprattutto alle animatrici impegnate nelle attività quotidiane con gli anziani.

Assistenza alle persone disabili - Sono in tutto 10 le posizioni disponibili per fare un’esperienza con le cooperative sociali (Progetto Crescita, La Pieve e Solco Ravenna) che si occupano di disabilità. I volontari verranno inseriti nello staff che gestisce i centri diurni e le case residenza di Ravenna del gruppo Solco, nello specifico: i centri diurni Arcobaleno e Centro Stampa; i centri residenziali S. Giuseppe, S. Marco, Villa Mori, Aquilone Isola e Lo Zodiaco; gli uffici di Solco; il centro occupazionale RicreAzioni e la comunità alloggio San Francesco.

Agricoltura sociale - Il Servizio Civile nelle cooperative sociali che svolgono attività di agricoltura sociale permette una doppia esperienza: imparare tecniche agronomiche e stare a contatto con persone fragili aiutandole nelle loro attività occupazionali. Grazie ai servizi della cooperativa La Pieve sono disponibili per questo tipo di tirocinio 5 posizioni: 3 presso il Podere Ortinsieme a Russi, 1 presso il centro diurno S. Antonio e 1 presso il centro diurno S. Michele, entrambi a Ravenna.