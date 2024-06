Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, in visita a Faenza per un confronto sul tema Food Policy

L'associazione 4020 è promotrice di un incontro con Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano con deleghe alla Food Policy, il prossimo 25 giugno alle ore 21 presso il cortile interno di Faventia Sales. Tema principale dell’evento, dal titolo nostrano “A penza pina u’s rasona mej” saranno le Food Policies, ovvero l’implementazione di linee guida per promuovere la valorizzazione della produzione alimentare locale per un impatto positivo e crescente sul territorio.

Dall’esperienza di Milano alla realtà faentina: il 25 giugno il confronto sul valore delle Food Policy.

Dal 2015, Milano ha intrapreso un percorso di leadership nella definizione di politiche dedicate al cibo grazie al progetto MilanoFoodPolicy, ideando un manifesto di principi per la corretta gestione e cultura del cibo. Durante l’incontro, moderato da Francesco Ghini, direttore di Buonsenso@Faenza, Anna Scavuzzo offrirà una visione dettagliata e ispiratrice partendo dall’esperienza milanese. Scavuzzo dialogherà inoltre con Aristide Castellari, presidente di Agrintesa e Nicola Dalmonte, presidente di Coldiretti Ravenna che presenteranno una panoramica delle azioni in atto del territorio allo scopo di costruire una sintesi delle azioni necessarie per lavorare per l’adozione di una food policy cittadina. L’incontro sarà introdotto da un talk di Martina Liverani, giornalista, scrittrice e gastronoma, sull’importanza che il cibo riveste nell’identità culturale di ogni territorio.

Nel pomeriggio precedente all’evento, Anna Scavuzzo visiterà inoltre la realtà innovativa del Polo di Tebano, in collaborazione con Faventia Sales e incontrerà alcune realtà produttive locali come Gemos e il Caviro.

Associazione 4020 “Un evento per confrontarsi sull’adozione di una Food Policy per continuare a valorizzare la filiera locale”

La presenza di Anna Scavuzzo rappresenta un’importante occasione per scambiare esperienze e costruire una cultura del cibo condivisa. “ afferma l’avv. Roberto Rava, presidente di Associazione 4020. “Come associazione ci interroghiamo da tempo sull’impatto della filiera produttiva locale sia per lo sviluppo economico del territorio, sia per i risvolti indiretti che un coordinamento di questo tipo può portare ai cittadini in termini di aumento del benessere generale. Faenza non ha ancora adottato una Food Policy, l’incontro con Anna Scavuzzo e con le realtà protagoniste del territorio rappresenta sicuramente un’occasione per fare passi in questa direzione. Ringraziamo coloro che interverranno alla serata portando il loro contributo al confronto”.