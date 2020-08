Annalaura, a soli 22 anni campionessa di Formula Class Junior

Giovedì il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha incontrato, insieme alla giunta, la pilota lughese Annalaura Galeati, reduce da un terzo posto in Formula Class Junior. L’incontro è stato l’occasione per portare ad Annalaura le congratulazioni di tutta la comunità per i recenti risultati ottenuti. Il 2 agosto scorso Annalaura ha infatti corso, unica donna in gara, sul circuito di Magione, in Umbria, ottenendo un quinto posto in Gara 1 e una terza posizione in Gara 2 (secondo posto nella categoria SuperJunior).

“La grande passione e tenacia che Annalaura mette in ogni gara l’hanno condotta a questi importanti risultati – ha detto Ranalli - un’atleta giovanissima che ha già raggiunto traguardi rilevanti in una disciplina tutt’altro che semplice. A lei vanno le congratulazioni di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità lughese”.

Annalaura Galeati, 22 anni, gareggia con il MakyTeam-Imolamotorsport su un’autovettura Formula SuperJunior Maky FH214. La gara di Magione è stata la seconda dopo l’emergenza Covid-19. Un mese fa la pilota lughese aveva infatti corso nel circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari (Pr). Nei prossimi mesi si svolgeranno invece le gare ad Adria, Monza, Cervasina e un ritorno a Varano de’ Melegari.