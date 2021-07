Tirata fuori dal mare dai bagnini, ma era già troppo tardi: donna muore annegata

Quando è stata avvistata in mare non c'era già più niente da fare, era priva di sensi e a nulla sono servite le manovre salvavita andate avanti per oltre mezzora da parte del personale del 118

Quando è stata avvistata in mare non c'era già più niente da fare, era priva di sensi e a nulla sono servite le manovre salvavita andate avanti per oltre mezzora da parte del personale del 118 accorso sul posto. E' deceduta per annegamento una donna di 69 anni della provincia di Como, morta lunedì pomeriggio intorno alle 17,30 sul litorale di Cervia. A scorgere il corpo in acqua, poco distante dalla riva, sono stati i bagnini di salvataggio che l'hanno portato subito a riva, avvisando i soccorsi e praticando le prime operazioni di emergenza. Sul posto anche l'elicottero delle emergenze del 118 e una pattuglia di terra della Capitaneria di Porto.

Particolarmente laboriosa l'identificazione della donna, che era in costume da bagno e senza conoscenti nei paraggi. Solo alcune ore più tardi, infatti, è stata notata la sua assenza dallo stabilimento balneare dove era solita andare in vacanza, lontano poche centinaia di metri. Dal bagno è stato anche verificato che la turista non si trovasse nell'hotel, anch'esso una meta abituale per la donna, che fino all'anno scorso lo frequentava col marito, deceduto da qualche tempo. A quel punto sono scattate le operazioni più mirate di identificazione da parte della Capitaneria di Porto.

Foto Massimo Argnani