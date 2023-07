Si tuffa in mare con gli amici, ma non riemerge: dramma a Lido di Classe, disperso un 24enne

Si è tuffato in mare con gli amici, ma non è più riemerso. Sono proseguite fino alla tarda serata di sabato le ricerche di un senegalese di 24 anni, residente nel Ravennate. Il dramma si è consumato intorno alle 19 a Lido di Classe, nello specchio di acqua antistante la spiaggia libera tra gli stabilimenti balneare "Pura Vida" e "Bagno Rosa". Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 24enne si è immerso nelle calme acque dell'Adriatico insieme a tre amici. Quando il gruppo ha guadagnato la via della riva, del ragazzo di 24 anni non vi era alcuna traccia. E a quel punto è stato dato l'allarme.

In prima battuta è arrivato un gommone veloce della Guardia Costiera, che ha iniziato un pattugliamento della zona, scandagliando la vicina scogliera. Poi nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto un'altra imbarcazione della Guardia Costiera, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, mentre da Bologna è arrivato un elicottero del 115, che ha sorvolato l'area a lungo fino all'imbrunire del cielo. Ma del ragazzo nessuna traccia, nonostante i soccorritori abbiano battuto palmo a palmo la zona. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore.