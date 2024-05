Migliaia di volontari aiutarono Faenza nell'alluvione: "Ma per la Protezione Civile servono risorse stabili"

Forze dell'ordine, esercito, aiuti da enti e azienda da tutta Italia e dall'esterno, ma soprattutto la gigantesca energia dei volontari che, con circa 25mila persone (tra Protezione Civile e 'Angeli del fango'), hanno costituito un'unica grande squadra per salvare vite e tutto ciò che era possibile durante una catastrofe epocale. E' trascorso un anno dall'inizio delle infernali settimane dell'alluvione che hanno visto tutto il territorio ravennate, e in particolare il Faentino, investito da piogge torrenziali, esondazioni e frane. Faenza ha subito l'urto delle due alluvioni, con le acque di Lamone e Marzeno che hanno invaso la città, intervallate dalla grave esplosione all'interno dello stabilimento Caviro.

A un anno dalla tragedia, è doveroso ricordare l'impegno degli uomini e donne della Protezione Civile, così come è utile riflettere su quanto si è fatto e su ciò che occorre per migliorare la sicurezza e l'assistenza sul territorio in caso di calamità. A fare un bilancio su tutto questo è l'assessore di Faenza con delega alla Protezione Civile, Massimo Bosi. "La fortuna è stata quella di avere un team che ha lavorato e coordinato con competenza aiutando a gestire la situazione. Il primo pensiero è andato a tutti i cittadini e avere la certezza di mettere in salvo tutte le persone". E a questo punto Bosi non può dimenticare la vittima faentina dell'alluvione, Giordano Feletti, scomparso la notte del 16 maggio: "Avevamo fatto tutto il possibile".

Quello messo in campo dalla rete di Protezione Civile nei giorni dell'alluvione era un vero e proprio esercito a livello di numeri. Se come Unione della Romagna Faentina il team era di sole 4-5 persone, in realtà "tutti i dipendenti dell'Unione si sono prodigati per la causa e sono diventati tutti volontari di Protezione Civile. C'è stato un rimescolamento dei ruoli", spiega l'assessore, con gli assistenti sociali impiegati al telefono per rispondere alle chiamate di aiuti, tecnici del territorio impegnati nel ripristino, smaltimento dei rifiuti e delle macerie. E nel frattempo si era attivata la rete di coordinamento di Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale: "Abbiamo avuto circa 5500 volontari di Protezione Civile da tutta Italia nel complesso delle due alluvioni", prosegue Bosi. Un grande aiuto è arrivato da tanti comuni, come quelli di Venezia, Torino e Carpi con vari dipendenti comunali distaccati sul territorio faentino. E in parallelo a questa forza c'è stato l'ancor più numeroso contributo degli Angeli del fango stimati in 20mila persone nell'arco dell'emergenza grave (tra il 2 maggio e il 25 giugno).

Sulla gestione dell'emergenza l'assessore faentino non ha dubbi: "Ha funzionato la parte di prima assistenza, che ha implicato il salvataggio delle persone, la messa in sicurezza dei luoghi, gli aiuti con pompe di sollevamento, sgomberi di locali e strade. Questo ha funzionato grazie alla collaborazione di tutti. Protezione Civile, forze dell'ordine, esercito con il coordinamento della Prefettura Hanno fatto un lavoro enorme - sottolinea Bosi - Finita l'emergenza il 25 giugno, doveva entrare in campo lo Stato e qui abbiamo visto invece una difficoltà enorme. Con il Commissario nominato solo a inizio agosto, che non ha creato la struttura sul posto, ha iniziato a emettere ordinanze, seppur utili, ma non fatte su misura, con il bisogno di continue rettifiche. Il tutto con polemiche che si ripercuotono ancora oggi e soldi che faticano ad arrivare".

Nei giorni dell'alluvione l'assessore ha coordinato per 9 giorni anche l'unità di crisi per la ricerca dei dispersi a Faenza "con tutte le forze dell'ordine: Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato". Questa unità è intervenuta prendendo in mano "tutte le segnalazioni che non avevano ottenuto riscontro di ritrovamento". Con quei nominativi è stata poi battuta a tappeto "tutta l'area allagata di Faenza, siamo andati casa per casa a cercare le persone di cui non avevamo riscontro". Erano infatti diventate "oltre 400 le persone disperse" nel corso dell'emergenza, precisa Bosi. Ma alla fine, tutte sono state ritrovate.

Che esperienza si è tratta dall'alluvione? "Sicuramente ha riportato alta l'attenzione sui temi di prevenzione nei confronti della cittadinanza per renderla consapevole e in grado di affrontare le varie situazioni, non solo alluvione ma anche terremoto, incendio ed eventi di altro tipo. Quindi rendere le persone consapevoli e migliorare i sistemi di comunicazione alla popolazione e mantenere alta l'attenzione sulle opere che vanno portate avanti negli anni - continua l'assessore - Mai dimenticarsi di fare azioni, ma lavorare sempre, questi sono temi che non devono avere colore, ognuno deve fare il suo pezzo e dare continuità a questo tipo di prevenzione".

Altri passi in avanti però si possono fare. "Si può migliorare nel far capire alle Istituzioni che la Protezione Civile ha bisogno di uomini e risorse in maniera stabile e soprattutto migliorare nel rapporto fra enti - afferma Bosi - Noi, tramite l'Anci, abbiamo avuto la collaborazione di dipendenti da altri comuni che sono venuti a dare una mano. Questo andrebbe strutturato a livello nazionale, in modo da dare ai dipendenti che vogliono dare una mano una possibilità di aiutare senza tanti vincoli". L'assessore auspica quindi la realizzazione di "una catena che si attiva, anche volontariamente, in base alle esigenze", una rete che va sviluppata in parallelo alla formazione di un certo numero di dipendenti sui temi di Protezione Civile".

Un bilancio finale sull'intera esperienza, non può evitare una domanda: oggi, in caso di una nuova catastrofe saremmo più preparati? "Ora saremmo più preparati. Già dopo la prima alluvione la cittadinanza è stata più pronta a rispondere alle sollecitazioni degli enti in consapevolezza del pericolo". Inoltre "come Amministrazione questa esperienza ha messo in moto un ragionamento importante. Oggi siamo più preparati nel sapere cosa fare in caso di alluvione. Ma bisogna mantenere gli investimenti di mezzi e la formazione delle persone. Rimane da vedere - conclude Bosi - se lo Stato ha visto e compreso le lacune che ci sono state durante l'intervento".