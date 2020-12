Anniversario della Liberazione di Brisighella, via alle commemorazioni individuali

Nel 76° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo (3/4/5 dicembre 1944 - 3/4/5 dicembre 2020) di Brisighella non rinuncia a ricordare questo importante avvenimento.

Così l'Anpi sezione Giuseppe Bartoli, Insieme per Brisighella, il Circolo Arci Ambra e il Circolo Pd Brisighella invitano la cittadinanza che vuole commemorare questo momento della storia di Brisighella a recarsi individualmente (nel rispetto delle normative anti-covid) a portare un omaggio (un fiore, un biglietto con pensiero) presso la targa dedicata alla Brigata Maiella in piazza Carducci, come ringraziamento a chi dedicò la propria vita per la Libertà di tutti.