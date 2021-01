Annullata la festa della Befana dei Portuali

Non si tiene quest'anno la festa della Befana dei Portuali di Ravenna. Con grande rammarico gli organizzatori comunicano l'annulamento dell'edizione 2021 della festa dell'Epifania dedicata a bambini e bambine. L'appuntamento, programmato per il 6 gennaio non si svolgerà a causa dell'emergenza Covid-19.

Valendo per il giorno dell'Epifania le regole della "zona rossa" infatti si devono evitare gli assembramenti e quindi non si terrà la consueta festa negli spazi del Cinema City caratterizzata dalla proiezione di un film oltre che dalla distribuzione dei regali.

"Mi associo ai pensieri della Befana dei Portuali di Ravenna ed a quelli degli organizzatori - dichiara il presidente della Odv Il Terzo Mondo, Tchameni Tchienga Charles - per augurare a tutti i circa 1000 bambini e bambine una buona Befana nel pieno rispetto delle regole di confinamento rassicurandoli che annullare questo tradizionale appuntamento al Cinema City per il Covid è solo un modo di prendere una rincorsa con l'auspicio di poter tutti salvaguardare la nostra salute".