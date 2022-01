Annullato anche il Carnevale 2022: niente carri e sfilate nel centro di Ravenna

Niente da fare, salta anche nel 2022 la sfilata dei carri di Carnevale. Lo annunciano con rammarico gli organizzatori del Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Per il secondo anno di fila non si terrà la tradizionale manifestazione partita nel 1952 e che ogni anno porta le parrocchie ravennati a sfilare per le vie del centro su colorati carri allegorici. La nuova ondata di Coronavirus causa dunque l'annullamento di un altro importante avvenimento per tutta la comunità.

Gli organizzatori del Carnevale, tuttavia, non vogliono rinunciare a un grande gesto di carità: quindi si svolgerà la Lotteria di beneficenza, il cui ricavato andrà alla Caritas diocesana che utilizzerà i fondi raccolti per aiutare le famiglie in difficoltà.