'Anpi collaborazionisti dei nazisti': nuovi attacchi vandalici dei no-vax

Ancora atti vandalici 'no-vax' ai danni della comunità conselicese, insieme a quelli avvenuti giovedì a Lugo. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati perpetrati altri due atti vandalici ai danni della comunità conselicese e dell’Anpi. Dopo aver deturpato il ritratto di Enrichetta Cabassi qualche settimana fa, nella notte i vandali l’hanno danneggiata nuovamente con scritte contro il vaccino. Sull'edificio dell'Anpi, invece, oltre ai soliti simboli 'W vivi' sono apparse le scritte 'Anpi collaborazionisti dei nazisti, Silvia si rivolta nella tomba, Governo criminale'.

"Non devono aver mai studiato storia - dichiara Paola Roccati, presidente dell’Anpi di Conselice - Se pensano davvero di usare i simboli e i martiri della lotta al nazifascismo contro la Repubblica dimostrano non solo una profonda ignoranza della Storia e della Costituzione repubblicana, ma anche una buona dose di stupidità. Provvederemo a una denuncia contro ignoti, sperando che si possano identificare al più presto gli autori e siano severamente sanzionati. Dopotutto la nostra è una piccola comunità e non sarà difficile individuarli”.

Il Consiglio direttivo di Anpi Conselice e la federazione Anpi Ravenna organizzeranno nei prossimi giorni iniziative volte a informare la cittadinanza degli avvenimenti e si adopereranno "affinché venga meno l’uso politico eversivo di quella che è la battaglia di tutto il mondo per sopravvivere ad una pandemia che da due anni sta mietendo vittime. La libertà, questa parola usata il più delle volte a sproposito, dovrebbe essere definita con più esattezza e spiegata bene. La liberta, infatti, esiste solo quando quella di ciascuno non lede quella altrui - conclude la presidente Roccati - e la Costituzione è stata scritta affinché ciò sia sempre vero".

Anche l’amministrazione comunale di Conselice si unisce alla condanna dell’ennesimo atto vandalico compiuto sul territorio, "che va a colpire un simbolo della Resistenza che nulla ha a che vedere con questi soggetti e con i loro argomenti".