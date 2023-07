Nuova antenna 5G nel parco, nasce un comitato per bloccare i lavori: "Poca trasparenza, autorizzazione sconcertante"

I residenti della zona di via Lanzoni non hanno alcuna intenzione di demordere, ma stanno continuando a lottare per blocccare la costruzione di un'antenna 5g alta oltre 30 metri nel parco Montessori. Dopo la petizione lanciata qualche giorno fa, che ha già superato le 700 firme, è stato costituito un comitato cittadino che chiede di bloccare i lavori nell 'oasi verde di proprietà comunale molto vicina al centro storico .

"Abbiamo parecchi dubbi e perplessità sulla correttezza delle procedure adottate in merito alla scelta del sito, ovvero in mezzo a un parco urbano circondato da numerose abitazioni e da una scuola elementare - spiegano dal comitato - L’area è particolarmente frequentata, oltre che dai residenti, da bambini e persone anziane che hanno scelto il parco come luogo di gioco, ritrovo e socialità. L’iniziativa in atto di trasformare il parco in un impianto di telefonia mobile pregiudica irreversibilmente questi valori nei quali la cittadinanza ravennate e noi del comitato crediamo fermamente. E proprio per questo motivo la scelta di autorizzare l’impianto desta forti perplessità e sconcerto".

I frequentatori del parco, che si sono rivolti anche a un avvocato, spiegano: "E’ stata riscontrata, da un primo esame dei documenti in nostro possesso, l’assenza di qualsiasi decisione o parere degli organi amministrativi coinvolti, ovvero la giunta comunale. La mancanza di tale intervento è a nostro avviso particolarmente grave in quanto un bene pubblico originariamente destinato al servizio della collettività: come area a verde pubblico è stato sottratto a tale sua funzione primaria senza che da parte dell’organo di gestione politico amministrativa qual è la Giunta vi sia stata alcuna valutazione in merito all’opportunità di una scelta così profondamente impattante sulla vita e sulla salute dei numerosi residenti nella zona. Altrettanto grave è che non si sia minimamente tenuto conto della possibilità di installare l’impianto in un sito meno critico oppure in condivisione con altri impianti già esistenti. Non comprendiamo tale valutazione della preminenza di un interesse pubblico".

Vi sono inoltre "forti perplessità sulla trasparenza delle procedure adottate dal comune e dagli uffici necessariamente coinvolti nel procedimento, in particolare per quanto riguarda le forme attraverso le quali si è data pubblicità al progetto dell’impianto, secondo quanto previsto dalle normative vigenti - continuano i cittadini sul piede di guerra - Ci risulta che il contenzioso tra il comune di Ravenna e la Wind3 abbia riguardato esclusivamente l’entità del canone di concessione dell’area pubblica utilizzata come sito dell’impianto. Ma in quel giudizio non si è affatto discusso della localizzzione dell’impianto stesso, contrariamente a quanto asserito dall’assessore Gallonetto, che a questo punto invitiamo a indicare esattamente gli estremi della sentenza a cui fa riferimento". Il comitato si riserva di "raccogliere tutti gli elementi necessari per la tutela legale eventuale dei propri diritti e della salute e di richiedere chiarimenti all’Amministrazione su tale vicenda anche presso le competenti sedi istituzionali".