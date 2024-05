Antiabortisti nei consultori: a Ravenna una mobilitazione per difendere i diritti delle donne

Sabato 18 maggio alle ore 10.30 in Via Berlinguer 11, davanti al Consultorio Famigliare, la Casa delle Donne organizza la manifestazione 'Legittima Difesa' per difendere la Legge 194, la salute e i diritti delle donne. Il 23 aprile scorso il Senato ha previsto, attraverso un emendamento al decreto sui fondi PNRR, che le Regioni “possano avvalersi senza oneri a carico della finanza pubblica” del coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore” con “qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”.

"È evidente la volontà, già attiva in alcune Regioni, di consentire alle organizzazioni antiabortiste di entrare liberamente nei consultori - commentano dal coordinamento che promuove la manifestazione, formato da Casa delle Donne Ravenna, UDI Ravenna, Donne in Nero Ravenna, Fidapa Ravenna e Linea Rosa Ravenna - Cosa fanno le associazioni antiabortiste nei consultori dove sono già presenti? Agiscono vere e proprie vessazioni, molestie, pressioni psicologiche e violenze nei confronti di donne che hanno intrapreso un percorso di interruzione volontaria di gravidanza, instillano sensi di colpa, improvvisano colloqui indesiderati e invadenti, forniscono informazioni fuorvianti sulle procedure e i certificati, diffondono false informazioni scientifiche sulla presunta pericolosità dell’aborto e sulla falsa correlazione tra aborto e cancro al seno, seminano panico e terrore. Azioni di violenza gratuita e immotivata che respingiamo, e respingeremo, con determinazione".

L’emendamento si inserisce in un quadro generale di definanziamento dei consultori pubblici che nel corso degli anni sono stati ridotti di numero, orari, funzioni e figure professionali, fanno notare dal coordinamento. La legge 34/1996 prevede un consultorio ogni 20.000 abitanti (10.000 nelle zone rurali e semi-urbane), ma, secondo i più recenti dati, ne sono presenti 1.800, il 60% in meno dello standard minimo previsto per legge. L'obiezione di coscienza impedisce la libera scelta delle donne rendendo la legge 194 non applicabile e non applicata. A livello nazionale il 63,4% dei ginecologi sono obiettori, con punte, in alcune regioni, di oltre l’80%. Eppure, nonostante continue politiche di depotenziamento, dal 1984 al 2022, gli aborti in Italia sono diminuiti del 72% e questo significa che la 194 ha funzionato e funziona.

"I dati ci dimostrano che non c’è alcun bisogno di far partecipare soggetti non meglio identificati, tanto meno qualificati, nel percorso di libera e consapevole scelta delle donne - proseguono - Lo scopo reale dell’emendamento è quindi rinforzare il legame già esistente tra il governo e le associazioni antiabortiste proprio all’indomani dell’adozione della risoluzione che invita il Consiglio europeo ad avviare le procedure di revisione dei trattati per inserire nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE l’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e il diritto a un aborto sicuro e legale. Le donne sono responsabili e capaci di operare scelte consapevoli e ognuna deve poter scegliere liberamente, senza essere sottoposta ad alcuna forma di violenza istituzionale. Chiediamo al presidente delle Regione Emilia Romagna, al sindaco di Ravenna nei suoi molteplici incarichi, al direttore generale dell’Ausl Romagna, alla responsabile dei consultori della Provincia di Ravenna, di esprimersi pubblicamente davanti a questo ennesimo attacco all’autodeterminazione delle donne e della Legge 194. Chiediamo alla Regione Emilia Romagna di non avvalersi dell’emendamento, di riconfermare l’indirizzo politico e amministrativo che esclude la presenza delle associazioni antiabortiste dai consultori pubblici, di adottare atti amministrativi e investire risorse economiche necessarie a potenziare servizi e funzioni dei consultori pubblici per la piena applicazione della Legge 194. La manifestazione è aperta a tutti e tutte coloro che vorranno partecipare".

Impellizzeri (Pd): “L’amministrazione non deve autorizzarle”

"Non è possibile che il governo Meloni consideri una sua priorità la limitazione progressiva delle libertà delle donne. Non è possibile che, nel considerare l’aumento della natalità una priorità, si presenti e si approvi una proposta, basata esclusivamente su un’ulteriore limitazione all’autodeterminazione delle donne". Così la consigliera del Partito Democratico Francesca Impellizzeri ha commentato l’approvazione in senato dell’emendamento al decreto legge 2 marzo 2024 n 19 che prevede l’ingresso delle associazioni anti-abortiste nei consultori pubblici e ieri mattina ha depositato un ordine del giorno contro il provvedimento.

"E’ fondamentale – continua Impellizzeri - che l’amministrazione comunale esprima la sua posizione per rispetto delle donne della nostra città. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, l’assessore alla sanità e l’assessora alle pari opportunità si sono già espressi in tutela della legge 194 e della sua attuazione, assicurando che nei consultori pubblici della regione non verranno autorizzati gli ingressi delle associazioni anti-abortiste. Purtroppo molte regioni in Italia si sono espresse in favore della proposta del governo e si stanno muovendo per assicurare l’ingresso a queste realtà nei presidi sanitari. Nell’ordine del giorno che è stato depositato, dal titolo “Difendiamo l’autodeterminazione delle donne e sosteniamo la piena applicazione della legge 194”, viene sottolineato il ruolo fondamentale dei consultori pubblici in quanto presidi medici gratuiti e laici, nati al fine di garantire il benessere delle donne in tutte le fasi della loro vita".

"Se davvero si vuole dare piena attuazione alla legge 194 - conclude la consigliera – e anche ridurre i casi di aborti volontari come sostiene la premier Meloni, allora è necessario investire sui consultori pubblici. Luoghi dove l’ascolto non giudicante e la puntuale informazione sulle risorse presenti sul territorio vengono prontamente fornite dagli operatori e le operatrici, proprio per garantire alle donne una piena libertà di scelta, senza forzature in un senso o nell’altro, ma riconoscendo alla donna facoltà sul proprio corpo e sul proprio progetto di vita".