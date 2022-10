Dalla giornata "Antichi mestieri" un fondo di 7.500 euro, gli impegni solidali del Lions Bisanzio

Ammonta a 7.500 euro il ricavato in beneficienza della giornata "Antichi mestieri e Norcinatura del maiale" organizzata dal Lions club Ravenna Bisanzio, giunta alla 18° edizione e svoltasi a San Pietro in Campiano domenica 9 ottobre. Il presidente del club Giannantonio Mingozzi ed il responsabile del service Bruno De Modena ne hanno informato l'assemblea dei soci che si è tenuta venerdì sera (21 ottobre) ed hanno proposto il Centro di accoglienza di Wolisso, costruito dal Lions International in Etiopia, l'Associazione FabiOnlus Sla di Campiano e Linea Rosa di Ravenna quali beneficiari della raccolta fondi.

"Un risultato considerevole, ha sottolineato Mingozzi, ottenuto grazie all'impegno dei tanti volontari e dei molti soci del club, in particolare della famiglia De Modena, che ringrazio per la passione e per una disponibilità formidabile che fa onore ai principi di aiuto, civismo e sostegno propri dei Lions". Presidente e responsabile service hanno poi ringraziato gli sponsor e tutta la popolazione, la Polisportiva ed il Comitato cittadino di San Pierino che hanno messo a disposizione le loro strutture. Nel corso dell'Assemblea del Lions Ravenna Bisanzio è stata sottolineata l'importanza del prossimo impegno che i soci del club sosterranno, sempre a fini benefici e quali volontari, vale a dire lo stand Lions al "GiovinBacco" in Piazza del Popolo da venerdi 28 a domenica 30 novembre.