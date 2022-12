Anticipata la chiusura della stagione di caccia: "La Regione difenda il calendario venatorio"

La Regione Emilia Romagna "riporterà per l’ennesima volta il calendario venatorio regionale 2022-23 in giunta Regionale per apporvi la ben terza modifica restringente da quando l’attuale stagione venatoria ha avuto inizio. Le modifiche riguarderanno l’anticipazione di chiusura per le specie: beccaccia (31 dicembre) 2022, tordi e cesena (9 gennaio), uccelli acquatici (19 gennaio)". Questo è quanto fa sapere l'Associazione Nazionale Libera Caccia (Anlc) attraverso una nota.

Secondo l'associazione, tutto sarebbe stato determinato dal fatto dall’iter procedurale "dei ricorsi fatti dalle associazioni animaliste e ambientaliste, persi e vinti", iter che doveva portare l’udienza alla seconda sessione del Tar per le decisioni in merito alle specie. "Nulla succedendo - precisa Anlc - il parere restringente di Ispra (pur non essendo vincolate ai fini della formulazione dei calendari venatori), come da disposizione del Consiglio di Stato sarà recepito e questo pregiudicherà la stagione venatoria dei tanti cacciatori emiliani romagnoli. Stessa situazione in Toscana con risultati diversi, ovvero ricorsi persi da parte delle associazioni ambientaliste - animaliste, calendario venatorio invariato".

"L’udienza alla seconda sessione del Tar doveva essere fortemente richiesta da parte degli organismi dirigenziali di questa Regione, per difendere un calendario venatorio che si ripete ormai da tantissimi anni, coadiuvato da dati, progetti e piani gestionali primi nel panorama nazionale - conclude l'associazione - I cacciatori emiliano romagnoli si aspettano una presa di posizione forte da parte della Regione in loro difesa visto che sono sempre stati adempienti e costantemente attivi sul territorio e soprattutto che tali limitazioni non vengano recepite".