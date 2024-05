Anticipato l'arrivo dei 52 migranti: sbarco in Fabbrica Vecchia

È attesa per mezzogiorno di sabato 25 maggio, e non più per le 18.00, la nave ong 'Sea Eye' con a bordo 52 migranti di cui 6 minori e tra questi 4 non accompagnati. Resta confermato lo sbarco a Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna.

La situazione clinica delle persone è stabile, non sono segnalati casi urgenti; solo due migranti necessitano di ulteriori accertamenti per trauma, ma al momento sono stabili e per questo saranno accompagnati in ospedale per gli esami del caso. Non risultano casi di scabbia segnalati. Le nazionalità di provenienza sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (3), Pakistan (2), Marocco (uno), Egitto (uno).