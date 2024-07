Antonio Patuelli confermato presidente dell'Abi: "Trovare lo slancio attraverso una nuova strategia europea"

Il neoeletto consiglio dell’Abi, che si è riunito oggi dopo l’assemblea annuale, accogliendo l’indicazione unanime formulata dal comitato esecutivo, ha rieletto per acclamazione Antonio Patuelli presidente dell’Abi. All'assemblea erano presenti anche il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. "Occorre trovare lo slancio imposto dai tempi più duri, con una nuova strategia europea, con nuovi Trattati e una vera Costituzione, con norme per la parità concorrenziale nel mercato interno e per lo sviluppo di tutte le aree d’Europa, innanzitutto le svantaggiate come il Mezzogiorno - ha detto nella su relazione Patuelli - La ricerca della stabilità finanziaria deve essere sempre inscindibile con gli stimoli allo sviluppo e all’occupazione".

"Fra i più ambiziosi obiettivi strategici per costruire una vera Unione europea, che eviti la concorrenza economica fra gli Stati membri, vi è l’armonizzazione dei sistemi e delle aliquote fiscali. Abbiamo ragione - prosegue il presidente dell'Abi - nel sostenere che l’Unione bancaria possibile è quella basata su identiche regole di diritto bancario, finanziario e penale dell’economia, con Testi unici, “Codici”, riforme che non costano che semplifichino, razionalizzino e tolgano disparità nell’Europa e favoriscano le aggregazioni bancarie per la competizione delle banche europee con quelle del resto del mondo".

"L’Europa deve crescere e consolidarsi, sempre basata sull’equilibrio del binomio libertà-democrazia, con umanesimo digitale dinanzi alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale che ha infinite potenzialità e rischi - conclude Patuelli - La UE è all’avanguardia nelle regole per l’Intelligenza artificiale per garantire certezza del diritto, responsabilità etica e giuridica, preminenza sempre delle responsabilità umane, tutela dei dati e dell’imparzialità, riservatezza e trasparenza per il progresso sociale equo e non discriminatorio".

Le reazioni

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, il vicepresidente Alberto Domenicali, il segretario generale Giancarlo Bagnariol assieme a tutti i soci e consiglieri della Fondazione si congratulano con Antonio Patuelli per la rielezione alla Presidenza dell’Abi. "La sua conferma per il sesto mandato, al termine di un anno particolarmente impegnativo e di grandi e difficili sfide per l’associazione, le banche e l'economia in generale, ribadisce ancora una volta la straordinaria qualità, competenza, equilibrio e passione con la quale Patuelli guida l’Abi ed è sempre più motivo di orgoglio, fiducia e soddisfazione anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che da anni apprezza e sostiene il suo lavoro alla guida del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna".

“E’ un grandissimo orgoglio poter rinnovare le mie congratulazioni al presidente Antonio Patuelli per la sua sesta rielezione alla presidenza dell’Associazione Bancaria Italiana. Il ruolo che il presidente Patuelli ha saputo svolgere con grande senso di responsabilità e competenza e che lo hanno portato alla sua rielezione sono motivo di soddisfazione per tutta la comunità ravennate. Con un intervento di grande respiro nel corso dell’Assemblea annuale che lo ha confermato alla guida dell’Associazione, a cui ho avuto l’onore di assistere, il presidente Patuelli ha messo al centro il ruolo delle istituzioni, in particolare dell’Unione Europea, e lo slancio che i tempi duri che stiamo attraversando impongono nel definire una nuova strategia europea, che porti parità concorrenziale nel mercato interno e stabilità macroeconomica. Non posso non condividere le sue parole di stimolo per una transizione verso un’ economia sociale sostenibile, che va realizzata senza indugi ed eccessi di burocratizzazione – sottolinea Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Che aggiunge - Un ruolo di grande spessore il suo, prezioso per il sostegno alle imprese che la Camera di commercio rappresenta, soprattutto in questo periodo particolarmente complesso e delicato per l’economia e il sistema imprenditoriale, in cui le forti tensioni internazionali non fanno che aumentare volatilità e incertezza degli scenari. In un’economia che si configura sempre più a velocità e geometria variabile, la sua conoscenza e consapevolezza delle sfide e delle problematiche che interessano il sistema economico e finanziario sono preziose, per la nostra comunità e per l’intero Paese, a partire dalla sua attenzione ad esempio alla prevenzione delle crisi d’impresa e al richiamo al tema della legalità e dell’etica. Faccio mie le sue parole quando afferma che “Presupposto di tutte le attività economiche deve essere sempre la piena legalità e l’alto rispetto della dignità delle persone, contro ogni forma di violenza, anche economica, innanzitutto verso i più deboli e – conclude Guberti - con grande soddisfazione confermo il nostro comune impegno nel costruire con slancio un nuovo clima di fiducia per le imprese del nostro territorio e del Paese, perseguendo una riprese duratura dello sviluppo, maggiore occupazione, sostenibilità e solidarietà sociale”.