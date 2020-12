Gira in bici per raccogliere i rifiuti abbandonati, la storia di Antonio: "Un esempio per molti"

Il senso civico si dimostra anche e soprattutto a partire dai piccoli gesti. Come quelli che compie il signor Antonio Ricci di Villanova di Bagnacavallo, che percorrendo il territorio in bicicletta raccoglie rifiuti abbandonati e li differenzia. "Ho ricevuto il signor Antonio in Municipio, accompagnato da Francesco Pilotti del Mercatino della Solidarietà, per ringraziarlo a nome dell'amministrazione comunale per questa sua opera di volontariato, che compie con semplicità e generosità - commenta il sindaco Eleonora Proni - Purtroppo l’abbandono dei rifiuti è una cattiva abitudine ancora troppo diffusa. Per contrastarla come istituzioni ci impegniamo ogni giorno, ma la sensibilità civica del signor Ricci può essere di esempio per molti".