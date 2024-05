C'è anche un ravennate tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente Mattarella

Sono stati nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Fra loro nomi molto noti, come quello dell'imprenditrice Marina Elvira Berlusconi, ma anche quello di un ravennate: Antonio Serena Monghini, che è dal 1994 alla guida di Alma Petroli, azienda di famiglia attiva nella raffinazione di grezzi per la produzione di bitumi stradali, industriali e speciali. Sotto la sua gestione, è stata avviata una strategia di crescita fondata sulla collaborazione con altri operatori del settore petrolifero e sull’apertura al mercato europeo e ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Opera attraverso una raffineria a Ravenna con una capacità di lavorazione annuale di 550mila tonnellate di petrolio greggio e una produzione di circa 300mila tonnellate di bitume di alta qualità. Nel 2022 l'azienda ha avviato un impianto per la produzione di bitumi green, con un investimento di circa 8 milioni. Con un export del 40%, occupa circa 90 dipendenti.