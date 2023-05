Anziana senza luce in casa, ma rifiuta i soccorsi dei pompieri: "Voglio rimanere qui"

"Sono senza luce da questa mattina, ho lasciato il mio cellulare a una persona del paese che però non conosco, per chiedere se me lo ricarica. Speriamo bene". Lo racconta all'Ansa dalla finestra al primo piano di casa sua Pierpaola Tarabusi, residente a Castel Bolognese, proprio a due passi dall'allagamento di via Emilia Levante.

"Questa mattina presto - racconta all'agenzia stampa - dovevo partire per Milano, ma quando sono scesa ho sentito il rumore dell'acqua e c'era la taverna allagata, con i mobili antichi che galleggiavano. In taverna ho anche la lavastoviglie e il congelatore, per fortuna ho ancora il gas. Ma stavo per partire e stare via alcuni giorni e ho poche cose in casa".

I vigili del fuoco hanno tentato di soccorrere la signora, ma invano: "Mi volevano portare via col canotto ma io voglio rimanere qui, almeno fino a quando non mi svuotano la casa dall'acqua. Poi ho già il trolley pronto e posso andare da mia figlia a Milano".

