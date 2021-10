Anziana scomparsa da casa: i sommozzatori scandagliano anche i laghetti della zona

Sono in corso da lunedì le ricerche di una donna di 78 anni scomparsa da Marzeno, frazione di Brisighella. L'anziana è stata vista l'ultima volta nella sua abitazione lunedì mattina, e quando all'ora di pranzo i parenti non l'hanno più vista rientrare hanno lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno dato il via alle ricerche coordinate dalla Prefettura di Ravenna. Sono intervenuti anche i sommozzatori per scandagliare il torrente Marzeno e alcuni laghetti nei dintorni dell'abitazione della donna, raggiunti poi dalle squadre cinofile e dalla Protezione Civile.