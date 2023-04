L'anziana fuggita dalla Rsa in tv: "Voglio tornare a essere libera". E l'albergatore la invita in vacanza

"Volevo dimostrare la mia indipendenza". La storia della nonnina di 81 anni fuggita da una casa di riposo di Faenza per raggiungere Bellaria-Igea Marina nei giorni scorsi ha fatto il giro del web, anche a livello nazionale. Nelle scorse ore la signora, che si chiama Bice, ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia alle telecamere di 'Pomeriggio 5', intervistata da Barbara D’Urso.

L'anziana ha raccontato di essersi allontanata dalla Rsa dove alloggiava, di aver raggiunto la stazione ferroviaria e di aver preso il treno per Rimini, per poi cambiare treno per raggiungere la stazione di Bellaria, ovviamente munita di regolare biglietto, e da lì arrivare all'hotel Flora di Igea-Marina, dove da giovane trascorreva le vacanze. Hotel che però, essendo stagionale, era ancora chiuso. Il titolare, avendola riconosciuta - "sempre elegante come da giovane" -, le ha offerto un alloggio in un altro albergo di un amico, alloggio che però Bice ha rifiutato preferendo recarsi in chiesa.

"Il parroco, un bell'uomo tra parentesi - scherza Bice lucidissima raccontando la sua storia alle telecamere di Canale 5 -, mi ha accolta, gli ho raccontato la mia storia e lui mi ha offerto la pizza per cena e ha chiamato un suo amico maresciallo in pensione per aiutarmi. Io mi sono fidata, ma mi sono raccomandata di dire alla mia Rsa che stavo bene, non volevo che si preoccupassero per me. Invece sono arrivati i Carabinieri insieme a un medico e a un dottore, volevano constatare il mio stato di salute, che era ottimo".

"Il mare non mi interessa, l'ho fatto solo per un motivo - dice seria Bice -: volevo dimostrare alla mia amministratrice di sostegno, che sostiene che io non sono in grado di vivere da sola, che invece sono in grado di prendere il treno, di cambiare a Rimini e prendere un altro treno e arrivare all'hotel. "Scappare" è una parola grossa: la mia struttura è aperta, non è un carcere. È vero che non ho avvisato nessuno, ma ho pensato che dovevo dare questa dimostrazione affinchè io possa riacquistare la mia libertà".

L'anziana - che nei giorni scorsi aveva spiegato di essere stanca della vita nella casa di riposo, che "non fa per lei" - ha spiegato che fino allo scorso agosto viveva da sola in un appartamento. Poi, dopo una caduta, è stata messa in una Rsa: "Pensavano che io morissi dopo la caduta e mi hanno venduto tutto quello che avevo in casa, ma io sono ancora qui, peggio per loro. Io amo la vita e devo pensare alla mia libertà. Aspiro ad avere di nuovo un mio appartamento per vivere da sola".

A fine puntata, l'albergatore di Igea ha deciso di farle una sorpresa in diretta: "Vorremmo ospitarla qualche giorno qui da noi in hotel quest'estate, a lei e a una collaboratrice, quando desidera e a spese nostre". Bice, pur contenta della proposta, anche in questo caso non si è lasciata andare a facili entusiasmi, continuando a tener bene in mente il suo obiettivo: "Verrò volentieri se sarò libera e sistemata, altrimenti le ferie non sono il mio primo pensiero. Il primo pensiero è quello di essere libera".

