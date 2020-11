Il Coronavirus miete altre due vittime in casa di riposo

Il Coronavirus miete nuove vittime nella casa di riposo Boari di Alfonsine, dove già nei giorni scorsi si sono verificati numerosi casi e alcuni decessi. Sono infatti due gli anziani ospiti morti, che erano stati anche ricoverati in ospedale. "Alle famiglie porgo le mie condoglianze e il cordoglio dell'amministrazione comunale - commenta il sindaco Riccardo Graziani - Per quanto riguarda i tamponi effettuati sabato presso la Cra Boari, siamo in attesa dei risultati. Al di fuori della Cra, sono state riscontrate ulteriori 6 positività: tutte persone sintomatiche, di eterogenee fasce di età, ma senza necessità di ricovero ospedaliero. Ma la tendenza emerge anche guardando i livelli istituzionali superiori. Ora diviene ancor più necessario attenersi alle indicazioni dei medici per limitare un fenomeno che ha nuovamente assunto proporzioni ragguardevoli. L'Ausl e tutte le amministrazioni monitorano ogni evoluzione della situazione".

