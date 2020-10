Anziano al bar entra in bagno e muore all'improvviso, vani i soccorsi del 118

Stroncato da un malore all'interno del bar Byblos di via Romea. Non è valso a salvare la vita di un anziano ultraottantenne l'intervento del 118 all'interno dell'esercizio pubblico intorno alle 14 di giovedì pomeriggio. L'anziano stava fruendo normalmente del bar quando si è recato in bagno. Dal bagno si è poi sentito il tonfo in terra, con l'anziano trovato esanime. L'uomo ha battuto la testa nella caduta, probabilmente successiva al malore. Una morte improvvisa che ha reso necessario anche l'intervento dei carabinieri per le verifiche dei fatti.

