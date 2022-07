Va a fare un bagno e rischia di annegare: portato in ospedale in gravi condizioni

Momenti di paura giovedì pomeriggio sulla spiaggia di Casal Borsetti, in via Leggero a poca distanza dal molo. Erano da poco passate le 16 quando di fronte al bagno Oasi un uomo, un 70enne, mentre si trovava in acqua per cause ancora in corso d'accertamento ha rischiato di annegare. L'uomo è stato subito soccorso dai bagnini di salvataggio che lo hanno portato a riva. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il 70enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri, insieme al personale della Capitaneria di Porto.