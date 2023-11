Paura al parco: raccoglie funghi velenosi e li mangia, è grave in ospedale

Allarme funghi velenosi in alcuni parchi di Ravenna, in seguito al ricovero in ospedale di un anziano dopo che lo stesso aveva mangiato dei funghi raccolti al parco John Lennon, nel quartiere Mattei. L'uomo ieri pomeriggio avrebbe raccolto i funghi trovati al parco e li avrebbe consumati sul posto, sentendosi poi male e venendo trasportato in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. La notizia è riportata dall'edizione locale Resto del Carlino in edicola domenica.

Ieri sera il Comune ha diffuso una nota senza dare informazioni sul caso specifico e sul parco del quartiere Mattei, ma avvisando come "in alcune aree verdi" della città fossero stati rinvenuti funghi velenosi. Il Comune di Ravenna e il dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl della Romagna raccomandano ai cittadini di non raccogliere funghi e in ogni caso di non consumarli senza averli fatti prima analizzare da un micologo, si legge nella nota diffusa ieri.

A tal proposito si ricorda che a Ravenna l’ispettorato micologico dell’Ausl della Romagna è aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 nella sede del Cmp in via Fiume Abbandonato 134 con accesso diretto e che per informazioni lo si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 allo 0544.286698.