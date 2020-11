Sbanda con la bici e finisce nel fosso: anziano perde la vita

Ha traballato sulla bicicletta per poi finire nel fosso, dove ha perso la vita. E' quanto successo martedì, intorno alle 13.45, a un 90enne di Fusignano che viaggiava in sella alla sua bici a tre ruote su via Quarantola, da Fusignano verso Lugo. Una decina di metri dopo l'intersezione con la rotonda di via Sant'Andrea, un passante ha visto l'anziano procedere con un'andatura incerta, sbandando a destra e sinistra, per poi finire nel fosso adiacente alla strada.

Immediatamente il testimone ha dato l'allarme allertando i soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano, con tutta probabilità causato da un malore improvviso. Sul posto, per le indagini del caso, una volante del commissariato di Polizia di Lugo.

Foto Massimo Argnani