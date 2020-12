Positivo al Covid in casa protetta: anziano muore in ospedale

Ancora un decesso causato dal Covid in casa di riposo. Nella notte tra mercoledì e giovedì si è spento un ospite della casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola. L'anziano, positivo al Coronavirus, era stato inviato al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo, dove è deceduto. "Siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento in cui, al dolore per la perdita, si aggiunge quello per non aver potuto dare l’ultimo saluto al proprio caro", commenta il sindaco Luca Piovaccari. Sono invece stazionarie le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura, che giovedì sono stati tutti visitati dai medici dell’Usca dell’Ausl. Restano ricoverati in aree Covid degli ospedali di Lugo e Forlì gli altri due ospiti positivi.