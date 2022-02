Anziano positivo al Covid nella casa protetta: tre ospiti in isolamento

A seguito dello screening periodico di ospiti e operatori della casa protetta 'Tarlazzi-Zarabbini' di Cotignola del 4 febbraio, è emersa la positività di un ospite. L'anziano positivo, così come gli altri due che condividevano con lui la stanza, sono stati messi in isolamento cautelativo. Queste tre persone sono al momento totalmente asintomatiche come tutti gli altri ospiti della struttura.

Sono stati immediatamente attivati protocolli rafforzati per evitare la diffusione del contagio all'interno della struttura. Lo screening verrà ripetuto l'11 febbraio e nel frattempo la situazione verrà costantemente monitorata in stretta collaborazione con l'Azienda Usl.

Al momento le visite dei familiari continuano regolarmente.