Anziano scomparso ritrovato ad Arezzo: credeva di essere a Faenza

E' scomparso da Faenza e lo hanno ritrovato a Gragnone, in provincia di Arezzo. Sono stati i militari dell'arma a intervenire in seguito alla segnalazione di un ciclista. Protagonista della vicenda, fortunatamente a lieto fine, avvenuta nei giorni scorsi è un 80enne residente a Faenza, che si era allontanato in auto la mattina di giovedì. I familiari, non riuscendo a rintracciarlo, ne hanno quindi denunciato la scomparsa.

Anziano si allontana da Faneza e viene ritrovato a Gragnone. Soccorso da un ciclista e dai Carabinieri

„Nel Nel pomeriggio l'anziano è stato notato da un ciclista: era arrivato a Gragnone, senza sapere come. L’uomo credeva di essere nelle campagne di Faenza. Un incontro fortunato quello col ciclista, che ha allertato i Carabinieri della compagnia di Arezzo. L’uomo era infatti senza cellulare e aveva l’auto in panne.“