Taglio del nastro per il nuovo supermercato in centro storico dopo la chiusura della libreria

L'annuncio della sua apertura, lo scorso inverno, ha fatto molto discutere per via della sua sede, quella della storica libreria Mondadori che ha chiuso i battenti dopo 26 anni di attività in centro storico. Ora il nuovo supermercato di via Diaz ha aperto ufficialmente i battenti. Il nuovo punto vendita si trova nel cuore del centro storico di Ravenna e sarà aperto 7 giorni su 7 con orario continuato.

Oltre ai pasti 'Food to go' per chi ha poco tempo e alle confezioni monoporzione per chi è attento agli sprechi, in ottica spesa solidale sono a disposizione delle gift card che i clienti possono acquistare per regalare un pasto alle famiglie più bisognose della Parrocchia di San Vitale.

“Siamo davvero felici di annunciare l’apertura del nuovo Pam local di Ravenna – afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità Pam Franchising – È il primo punto vendita della nostra insegna nella cittadina romagnola e rientra in un piano di sviluppo più ampio".