Aperte le iscrizioni all’albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori

In tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, sono aperte le iscrizioni agli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Gli interessati a ricoprire il ruolo di presidente di seggio potranno fare domanda per tutto il mese di ottobre, mentre chi vorrà proporsi come scrutatore potrà presentare richiesta dal 1° ottobre al 30 novembre.

Per candidarsi come presidente di seggio è necessario essere cittadini italiani, essere elettori del Comune e possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per ricoprire il ruolo di scrutatore è invece necessario essere cittadini italiani, essere elettori del Comune e aver assolto gli obblighi scolastici. Da qualche anno la modulistica è stata digitalizzata, pertanto chi è già in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS potrà, semplicemente accreditandosi sul portale dei Servizi Demografici, inviare la domanda online, senza recarsi fisicamente allo sportello.

In alternativa, è sempre possibile scaricare la modulistica dal sito istituzionale del comune e presentarla all’Ufficio Elettorale del proprio comune di residenza via PEC, a mezzo posta o di persona durante gli orari di apertura dell’ufficio. Se la richiesta non è sottoscritta dall’interessato/a con firma digitale o davanti al funzionario incaricato a riceverla, sarà necessario allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.