Aperte le domande per il 'reddito di emergenza': a chi spetta

A partire da martedì 10 novembre sarà possibile presentare la nuova domanda di reddito di emergenza prevista dal recente decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto “Decreto ristori”). Il Rem, introdotto con il decreto legge n. 34/2020, era già stato prorogato con il decreto legge n. 104/2020 che ha riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti la possibilità di presentare una nuova domanda per il riconoscimento di un’ulteriore mensilità (indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il precedente beneficio). Il recente decreto legge n. 137/2020 (cosiddetto Decreto ristori) ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori mensilità, per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Potranno presentare la nuova domanda esclusivamente: i nuclei che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio); i nuclei che hanno ottenuto solo il primo Rem (quello introdotto dal decreto legge 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020). Per tutti i nuclei già beneficiari del Rem di cui al decreto legge n. 104/2020, infatti, il riconoscimento avverrà d’ufficio, senza necessità di presentare domanda.