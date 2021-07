Aperte le iscrizioni ai corsi per diventare elettricista meccanico e idraulico

Alla Scuola Pescarini di Ravenna e Faenza sono aperte le iscrizioni ai corsi professionali gratuiti riservati ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione (sede di Ravenna), Operatore Impianti Termo-Idraulici e Operatore Impianti Elettrici (sedi di Ravenna e Faenza). I tre corsi hanno una durata biennale o triennale, a seconda del percorso pregresso del partecipante, e si concludono con il superamento di un esame finale e l’acquisizione della rispettiva qualifica.

L’offerta formativa da quest’anno includerà anche il PLC, il “Controllore Logico Programmabile” come nuova materia di studio. Lo studio del PLC permetterà agli allievi di sviluppare nuove competenze attraverso un approccio pratico e orientato al conseguimento di specifiche capacità tali da rispondere alla domanda di lavoro da parte delle aziende per questa figura professionale. Grazie al nuovo laboratorio, dotato di tecnologie di ultima generazione, la Scuola potrà organizzare anche corsi di formazione rivolti a persone già occupate in azienda che desiderino qualificare ulteriormente le proprie competenze.

Iscrizioni aperte anche per i ragazzi che hanno acquisito nel 2021 la qualifica di Operatore di Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici o di Operatore Sistemi Elettrico-Elettronici negli enti di formazione professionale della Regione, per frequentare il corso gratuito per Tecnico nella gestione di sistemi tecnologici intelligenti, al termine del quale sarà rilasciato il relativo diploma professionale.

Le lezioni si svolgeranno dal 13 settembre in presenza in entrambe le sedi della Scuola, che si trovano a Ravenna in via Manlio Monti 32 e a Faenza in via San Giovanni Battista 11. Nel 2021 sono 77 gli allievi che hanno conseguito la qualifica nei corsi professionali. Ogni anno, in media, oltre l’80 per cento degli allievi trova lavoro subito dopo aver concluso la formazione.