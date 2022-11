Aperte le iscrizioni al Pavone D'Oro 2023: il concorso si sposta al Teatro Masini

Si sono aperte sabato 12 novembre le iscrizioni al Pavone d’Oro. Il concorso canoro faentino riservato ai bambini dai 9 ai 18 anni, che gareggeranno in 3 categorie, è giunto alla 42esima edizione, e le novità di quest’anno riguarderanno in particolare l’introduzione del voto del pubblico. Al termine di ogni semifinale (in programma il 9, 10 e 11 marzo) verrà annunciato un vincitore in ogni categoria che anche grazie al voto dei presenti accederà direttamente alla finalissima (in calendario il 25 marzo). Altra novità riguarda la sede di svolgimento del concorso, che quest’anno abbandonerà definitivamente il teatro San Giuseppe per approdare al Teatro Masini. Una scelta, quella dell’organizzazione, orientata in virtù degli alti costi del teatro San Giuseppe.

“Già dall’anno scorso abbiamo avuto un po’ di problemi - chiarisce Gabriele Andini -, per via dei costi elevati che non riuscivamo a sostenere a San Giuseppe”. Trascorsi appena tre giorni dall’apertura delle iscrizioni, il Pavone d’Oro si conferma una manifestazione importante capace di superare i confini cittadini. “Abbiamo già una ventina di iscritti - prosegue Andini -, ma la grande maggioranza vengono da fuori città: Bagnacavallo, Fusignano, Imola, Forlì. Aspettiamo i bimbi faentini che per Don Italo (il primo organizzatore della kermesse, nda) erano la componente fondamentale della manifestazione”.

Infatti, sui circa 60 bimbi iscritti, il regolamento prevede una priorità ai residenti nel comprensorio faentino. “E’ chiaro, come già successo in passato, che se non raggiungiamo il numero minimo vengono ammessi anche i bimbi da fuori città, e anzi non abbiamo mai precluso l’iscrizione a nessuno”. Nelle oltre 40 edizioni infatti, sono capitate anche iscrizioni di bimbi provenienti da fuori regione.

"Con le iscrizioni online i ragazzi e le famiglie si interessano di più - conclude l’organizzatore -. Una volta chiamò una persona da Bari che poi ha rinunciato per via del fatto che oltre alle esibizioni c’erano anche le prove da fare. Così come abbiamo avuto partecipanti che hanno percorso 300 chilometri”. Il tema del 2023 è ancora da scegliere: “Vedremo, l’anno scorso fu scelto Ghostbuster”. Sicura è invece la collaborazione con Artistation, nei cui locali si svolgeranno le prove e la cui band scolastica accompagnerà con la musica dal vivo i partecipanti in gara.