Aperte le iscrizioni all'albo dei presidenti di seggio elettorale

Nel mese di ottobre a Faenza è possibile presentare, al Comune di residenza, domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale. Nell'Albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenuto qualificato a prestare servizio come presidente di seggio elettorale. L’elenco è tenuto e aggiornato dalla Corte d’Appello di Bologna. Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, essere elettori del Comune ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La domanda di iscrizione può essere inviata online tramite il portale dei Servizi Demografici (https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Servizi-online/Portale-servizi-demografici) a cui si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS oppure all’indirizzo PEC del proprio comune. Si può consegnare anche a mezzo posta oppure a mano direttamente allo sportello elettorale del proprio comune di residenza. Se la richiesta non è sottoscritta dall’interessato/a con firma digitale o davanti al funzionario incaricato a riceverla, allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

In occasione di elezioni, il Presidente di seggio viene nominato dal Presidente della Corte d’Appello di Bologna. L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione. La cancellazione può avvenire anche d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale.

Secondo la normativa, sono incompatibili con la carica di Presidente di seggio le persone che rientrano nelle seguenti categorie: i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Unione della Romagna Faentina, 7 ottobre 2022 Ufficio Stampa ufficio.stampa@romagnafaentina.it I moduli per la candidatura si trovano sui siti istituzionali dei singoli comuni.

A Lugo

Sono aperte fino al 30 novembre le iscrizioni all'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale (chi è già iscritto non deve ripresentare domanda). Gli elettori residenti nel Comune di Lugo possono presentare la domanda d'iscrizione direttamente online https://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Servizi-elettorali/Lugo. In alternativa si può inviare la domanda (con copia di un documento di identità) all'indirizzo mail anagrafe@comune.lugo.ra.it oppure presentarla direttamente allo Sportello Comunico del Comune, al piano terra della Rocca. Il modulo, oltre che nella sala d'attesa dello Sportello Comunico, può essere scaricato dal sito internet del Comune di Lugo. Per ulteriori informazioni contatta l'ufficio elettorale (054538441 - anagrafe@comune.lugo.ra.it oppure www.comune.lugo.ra.it).