Aperte le iscrizioni all'albo di presidenti e scrutatori di seggio a Massa Lombarda

A Massa Lombarda sono aperte le iscrizioni all’albo dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale per il 2021. Le domande, novità rispetto agli anni scorsi, possono essere effettuate anche online. Per diventare presidente di seggio occorre essere maggiorenni, di età inferiore ai 70 anni, elettori del Comune e in possesso del diploma di scuola media superiore. Gli scrutatori devono invece essere maggiorenni, elettori del Comune e in possesso del diploma di scuola dell’obbligo. Per richiedere l’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio è possibile inviare la domanda fino al 31 ottobre; i termini per gli scrutatori sono entro il 30 novembre. L'iscrizione decorrerà da gennaio 2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le domande possono essere presentate personalmente dall’interessato previo appuntamento all’Ufficio elettorale del Comune di Massa Lombarda; inoltrate via posta ordinaria o via e-mail con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, oppure online tramite apposito link, disponibile sul sito www.comune.massalombarda.ra.it. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale al numero 0545985862 o alla mail demografico@comune.massalombarda.ra.it.